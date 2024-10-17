逾830家上市櫃尚未申報永續報告書 2025年起全面揭露

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-17 19:32

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永續報告書所提供的資訊已成為各利害關係人檢視企業經營及投融資決策的重要參考依據。根據統計，截至 2024 年 8 月底止，已申報 2023 年度永續報告書的上市櫃公司家數共有 1020 家，占比約 56%，也就是說，尚有 44%、832 家未完成，金管會官員強調，2025 年起，全體上市櫃都必須依規定加入，否則將面臨證交所處以違約金。

證期局副局長黃厚銘表示，目前上市櫃公司共有 1852 家，其中，強制申報者 578 家及自願申報者 442 家，合計 1020 家完成永續報告書的申報作業，其中取得第三方確信者有 613 家。

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金管會發布「上市櫃公司永續發展行動方案」已要求實收資本額 20 億元以下的上市櫃公司，應自 2025 年起編製 (2024 年度) 永續報告書，因此，全體上市櫃公司明年起均應編製永續報告書，並於明年 8 月底完成申報。

黃厚銘進一步指出，必須取得第三方確信的強制對象，包括金融業、食品業、化工業及餐飲占營收 50% 以上的公司。

黃厚銘說，目前來看，約有 44% 上市櫃公司尚未加入編制永續報告書，明年若未如期完成，證交所會依照相關管理規則處以違約金，首次罰 1-3 萬元，累次或情節重大者為 5-100 萬元。