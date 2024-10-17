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鉅亨速報

盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現強勁，漲幅2%，總成交額35.93億

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 12:19


台股今日鋼鐵工業類股表現強勁，17日12:19相關指數上漲2%，總成交額35.93億元，大盤占比1.34%。

該產業上漲家數24、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股世紀鋼(9958-TW)17日12:19股價上漲11.5元，報232.5元，漲幅5.2%。

鋼鐵工業近5日下跌1.38%，集中市場加權指數上漲1.55%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 鋼鐵工業 集中市場加權指數
近一週 -1.38% +1.55%
近一月 +1.93% +5.31%
近三月 -4.95% -4.11%
近六月 -5.32% +15.62%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23081.690.31%
世紀鋼2324.98%

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