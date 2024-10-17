盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現強勁，漲幅2%，總成交額35.93億
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 12:19
台股今日鋼鐵工業類股表現強勁，17日12:19相關指數上漲2%，總成交額35.93億元，大盤占比1.34%。
該產業上漲家數24、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股世紀鋼(9958-TW)17日12:19股價上漲11.5元，報232.5元，漲幅5.2%。
鋼鐵工業近5日下跌1.38%，集中市場加權指數上漲1.55%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|鋼鐵工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.38%
|+1.55%
|近一月
|+1.93%
|+5.31%
|近三月
|-4.95%
|-4.11%
|近六月
|-5.32%
|+15.62%
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