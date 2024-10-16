search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FMC公司(FMC-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為71.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對FMC公司(FMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.25元，其中最高估值3.4元，最低估值3.05元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.4(3.4)5.36.497.27
最低值3.05(3.05)3.95.145.45
平均值3.27(3.28)4.675.576.36
中位數3.25(3.3)4.555.356.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值44.10億48.86億52.03億51.15億
最低值43.00億41.80億46.17億47.78億
平均值43.63億46.16億49.04億49.46億
中位數43.72億46.38億48.66億49.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.624.225.705.8110.53
營業收入46.10億46.42億50.45億58.02億44.87億

詳細資訊請看美股內頁：
FMC公司(FMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFMC

相關行情

台股首頁我要存股
FMC公司62.611.38%

延伸閱讀


Empty