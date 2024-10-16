鉅亨速報 - Factset 最新調查：FMC公司(FMC-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為71.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對FMC公司(FMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.25元，其中最高估值3.4元，最低估值3.05元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.4(3.4)
|5.3
|6.49
|7.27
|最低值
|3.05(3.05)
|3.9
|5.14
|5.45
|平均值
|3.27(3.28)
|4.67
|5.57
|6.36
|中位數
|3.25(3.3)
|4.55
|5.35
|6.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|44.10億
|48.86億
|52.03億
|51.15億
|最低值
|43.00億
|41.80億
|46.17億
|47.78億
|平均值
|43.63億
|46.16億
|49.04億
|49.46億
|中位數
|43.72億
|46.38億
|48.66億
|49.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.62
|4.22
|5.70
|5.81
|10.53
|營業收入
|46.10億
|46.42億
|50.45億
|58.02億
|44.87億
詳細資訊請看美股內頁：
FMC公司(FMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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