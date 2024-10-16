銳澤11月中掛牌上櫃 日本子公司明年起貢獻營收

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-16 19:11

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銳澤 (7703-TW) 即將在 11 月中旬掛牌上櫃，總經理周谷樺表示，隨著明年半導體資本支出持續成長，進一步帶動廠務工程需求，加上客戶前往日本設廠，公司也至日本設立子公司，預計 2025 年開始挹注營收，為公司挹注新一輪成長動能。

銳澤為台灣前三大半導體氣體二次配管工程業者，承攬經驗達 15 年，施工品質獲肯定，全台共 9 個據點提供客戶在地化即時服務，有效滿足客戶需求，隨著 AI 浪潮來襲、晶片需求旺，加上全球半導體區域化長期發展，公司持續推動日本、新加坡據點布局，有助擴大氣體供應主系統與 Turnkey 統包接案，挹注未來營運。

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銳澤近年持續投入研發，優化製程生產良率、導入數位化管理提高施工效率及員工培訓等，也積極拓展多元產業客戶，包括半導體、電芯、石化、面板及設備材料等領域，今年上半年營收 8.49 億元，稅後淨利達 1.03 億元，每股稅後純益達 3.27 元，氣體供應主系統、二次配工程營收占比分別達 38%、45%。

銳澤表示，即將推出新型「半導體粉塵氣固分離裝置」，利用主動式氣旋分離粉塵避免堆積在管壁中，解決半導體產業粉塵堵塞問題，同時避免 Sub-Fab 端管道粉塵堵塞造成設備無預警當機，能將 PM2.5 粉塵的去除率提高至 95% 以上，平均效率提升 58%，有效解決在奈米製程下面臨的尾氣汙染問題。

根據資策會產業情報研究所 (MIC) 預估，2024 年台灣半導體產業產值將達新台幣 4.76 兆元，成長 21.3%，受惠先進晶片將持續引領台灣半導體產值成長，預估 2025 年台灣半導體整體產值將達新台幣 5.52 兆元，成長 15.9%。

此外，日本半導體市場隨著台灣晶圓代工大廠進駐，以及日本政府積極扶持當地產業，助力推動半導體產業市場擴展，皆有助於創造銳澤整體業務良好發展條件。