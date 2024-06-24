聖暉*在手訂單逾300億元 旗下銳澤年底前上櫃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-24 16:56

無塵室與機電工程大廠聖暉 *(5536-TW) 董事長特助梁鈞幃今 (24) 日表示，目前在手訂單逾 300 億元，今年接單逐步增溫，營運表現可望優於原先預期，且隨著訂單陸續認列，持續看好 2025 年及 2026 年表現。

另外，聖暉 * 集團旗下銳澤自去年 12 月登錄興櫃交易，預計今年送件申請上櫃，預計下半年就會完成，且隨著客戶前往日本興建新廠，也跟進日本取得執照，並設立營運據點，可望就近服務客戶。

朋億 * 看好，中國與東南亞等地區半導體客戶的設備需求大幅增加，也持續結合子公司銳澤在日本的發展，抓住半導體產業擴建項目的新機遇，挹注未來營運。

展望今年，聖暉祭出六大經營方針，攜子公司齊心邁向國際化發展，一是強化 ESG 永續發展理念，持續將公司治理、企業文化理念深化於集團每位員工，推動企業的長期可持續發展。二、優化工程技術與多元化服務，在深耕核心業務的同時，不斷提升工程技術能力，並提供多元化和多工程整合服務，同時利用核心技術協助集團與客戶們一同實現競爭力提升的目標。

三、拓展市場與提高投資效益，在深化既有客戶關係的基礎上，積極開拓新客戶，擴大海外區域版圖，加大垂直分工與水平整合力度，提高整體投資回報率。四、增加國際合作與技術服務：透過與國際夥伴合作，提升半導體設備研發及資安專業能力，協助客戶打造智能化場域與科技生活願景，併同推動多元策略合作模式，擴大營運版圖。

五、開發新一代工程與環保技術，結合氣體和化學供應系統的製造工程專長，以及廢液廢溶劑處理技術，開發新一代工程整合技術和環保友好技術，提升綠色能源服務。