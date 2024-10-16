金融三業對陸曝險將跌破兆元 業者因這4原因續減持

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-16 20:59

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金管會統計，金融三業截至今年 8 月底，對陸曝險金額已降至 1 兆 38 億元，年減 12.4%，預期近月將跌破兆元大關，其中，國銀對陸曝險進一步降至 9235 億元，亦呈雙位數衰退，無論是曝險金額或占淨值比皆創歷史新低，金管會官員分析主要有四原因，包括中國經濟下行、地緣政治、地方債務及房地產風險升高，業者布局策略維持保守。

就各業別來看，截至 8 月底，銀行對陸曝險降到 9235.29 億元，年減 11.26%，占淨值比僅 20.1，為金管會 2013 年有統計以來的新低，其中，授信額為 5990.44 億元，年減約 1071 億元最多，投資額為 2398.22 億元，年減約 241 億元。

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銀行局副局長侯立洋說明，國銀對陸曝險持續下滑，主要因中國經濟成長放緩，以及中國債務、房地產風險攀升，使得國銀對陸授信及投資案件持審慎保守的態度。

保險業方面，其中，壽險業投資中國有價證券 (股票、公債、國庫券、公司債和金融債) 665 億元，年減 26.7%，產險業自 2023 年 1 月起，對陸曝險「掛蛋」至今，合計占保險業可運用資金比例 0.2%。保險局副局長蔡火炎表示，與中國經濟下行、地緣政治風險升高有關。