〈日股收盤〉半導體湧賣壓重挫 日經終止連四紅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-16 14:51

‌



日本股市周三 (16 日) 開低挫跌，受到歐洲半導體製程設備業者艾司摩爾(ASML-US) 財報財測不如預期影響，日本半導體族群湧入賣壓重摔，拖累日經 225 指數 (NKY) 終結連四漲，收跌跌 730.25 點或，報 39,180.30 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 收跌 32.91 點或 1.21%，報 2,690.66 點。

‌



因艾司摩爾第三季訂單遠遜預期，並下調 2025 年的銷售預測，日本半導體類股一片倒地，Screen Honldings 狂瀉 9.34%、東京威力科創崩跌 9.19%、迪斯科 (DISCO) 暴跌 5.82%、

東京威力科創今日跌幅為日經 225 指數帶來 242.66 點跌點。

Ichiyoshi 資產管理公司總裁 Mitsushige Akino 表示，投資人已經對半導體相關股票感到擔憂，因此看到企業獲利不佳時，可能會做出強烈反應。