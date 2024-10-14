巴菲特錢進日股 九度發行武士債規模敲定 創史上第二大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 10:10

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股神巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威，預計 10 月 23 日第九度發行規模達 2818 億日元債券，第一金投信指出，2019 年下半年以來，這是巴菲特第九度發行武士債券 (海外投資者發行日元計價債券) ，同時也是歷年第二大的發行規模，代表巴菲特持續看好日股後市，過去幾年巴菲特藉由發行日元債券，買進五大商社股票，且是採取長期投資策略，新一波的資金可能擴及其他產業投資，市場相當關注後續資金投資方向與為日股帶來的新動能。

巴菲特再度用行動支持日股，過去八次發債規模，投入日股金額高達 1.58 兆日元，也推升日股持續創高，7 月底受到日本升息影響利差交易，日股於 8 月初暴跌修正，隨後面臨日本自民黨總裁改選，新任總裁為首相人選，由支持利率正常化的石破茂當選，再度引發市場動盪。

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第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，石破茂基本政策仍可望延續岸田路線，強調實現薪資成長、帶動成長型經濟等，此外，引導資金自海外回流日本、儲蓄轉投資等，各項政策仍偏向正面，隨市場消化政治因素影響，日股仍回歸成長循環表現。

日股逐漸擺脫 8 月初以來的震盪，重返上揚趨勢，高若慈說明，東證指數企業獲利仍然表現亮麗，9 月份公佈第 2 季企業獲利年增率達 10.84%，雖營收略見放緩，但獲利增速強勁，企業短觀指數反應，大型企業對未來景氣看法正面，企業資本支出仍可達雙位數成長，其中，相對看好製造業、金融業的需求成長動能。

除了巴菲特再次發債的消息激勵市場對於推升日股動能的期待之外，黃筱雲指出，多家國際級企業也積極加碼日本直接投資部位，包括增設半導體廠、國際大廠擴建日本數據中心，其他還包括：微軟宣布，未來兩年於日本投資 29 億美元；甲骨文則在未來 10 年有 80 億美元投資規模；亞馬遜則預計至 2027 年前投資 2.26 兆日元等，這些國際企業投資消息對於日股成長表現具備正向推升力。

巴菲特歷次發行武士債規模

發行期間 發行規模 (日圓) 發行期間 發行規模 (日圓) 2019H2 4,300 2023H1 1,644 2020H1 1,955 2023H2 1,220 2021H1 1,600 2024H1 2,633 2022H1 1,285 2024H2 2,818 2022H2 1,150