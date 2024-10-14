巴菲特錢進日股 九度發行武士債規模敲定 創史上第二大
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 10:10
股神巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威，預計 10 月 23 日第九度發行規模達 2818 億日元債券，第一金投信指出，2019 年下半年以來，這是巴菲特第九度發行武士債券 (海外投資者發行日元計價債券) ，同時也是歷年第二大的發行規模，代表巴菲特持續看好日股後市，過去幾年巴菲特藉由發行日元債券，買進五大商社股票，且是採取長期投資策略，新一波的資金可能擴及其他產業投資，市場相當關注後續資金投資方向與為日股帶來的新動能。
巴菲特再度用行動支持日股，過去八次發債規模，投入日股金額高達 1.58 兆日元，也推升日股持續創高，7 月底受到日本升息影響利差交易，日股於 8 月初暴跌修正，隨後面臨日本自民黨總裁改選，新任總裁為首相人選，由支持利率正常化的石破茂當選，再度引發市場動盪。
第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，石破茂基本政策仍可望延續岸田路線，強調實現薪資成長、帶動成長型經濟等，此外，引導資金自海外回流日本、儲蓄轉投資等，各項政策仍偏向正面，隨市場消化政治因素影響，日股仍回歸成長循環表現。
就利率與匯率變動趨勢研判，歐美展開降息、日本仍有升息可能，第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，在與國際貨幣利差縮小下，研判日元仍有區間升值空間，加上新任首相石破茂的主要政策為支持日銀升息，但他也還不致於激進升息。
高若慈分析，振興地方經濟、提倡加薪和減稅等，以帶動消費仍是新任執政者最重要的方向，日元從過去的疲軟狀態逆轉，日本官方仍會留意對出口的阻礙與目前民間薪資調升現象，因此日元即使在利差與政策支持下，有升息空間，但升息與日圓升值步伐，預期相對溫和。
日股逐漸擺脫 8 月初以來的震盪，重返上揚趨勢，高若慈說明，東證指數企業獲利仍然表現亮麗，9 月份公佈第 2 季企業獲利年增率達 10.84%，雖營收略見放緩，但獲利增速強勁，企業短觀指數反應，大型企業對未來景氣看法正面，企業資本支出仍可達雙位數成長，其中，相對看好製造業、金融業的需求成長動能。
除了巴菲特再次發債的消息激勵市場對於推升日股動能的期待之外，黃筱雲指出，多家國際級企業也積極加碼日本直接投資部位，包括增設半導體廠、國際大廠擴建日本數據中心，其他還包括：微軟宣布，未來兩年於日本投資 29 億美元；甲骨文則在未來 10 年有 80 億美元投資規模；亞馬遜則預計至 2027 年前投資 2.26 兆日元等，這些國際企業投資消息對於日股成長表現具備正向推升力。
巴菲特歷次發行武士債規模
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發行期間
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發行規模 (日圓)
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發行期間
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發行規模 (日圓)
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2019H2
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4,300
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2023H1
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1,644
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2020H1
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1,955
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2023H2
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1,220
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2021H1
|
1,600
|
2024H1
|
2,633
|
2022H1
|
1,285
|
2024H2
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2,818
|
2022H2
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1,150
資料來源：Bloomberg、第一金投信整理，2024/10
武士債：係指外國政府、金融機構、企業和國際組織在日本市場發行以日圓計價的債券
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