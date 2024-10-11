〈日股收盤〉迅銷飆漲6%立功 日經站上兩周新高

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-11 14:38

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日本股市週五 (11 日) 開高走高，但下周一(14「運動日」休市一天，買盤趨向觀望而漲勢收斂，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 224.91 點或 0.57%，報 39,605.8 點，為二周以來新高點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 6.47 點或跌 0.24%，報 2,706.30 點。

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權值股 UNIQLO 母公司迅銷財報、財測優於預期，認為歐美業務入正軌，且中國市場也逐步復甦，股價應聲飆漲 6.09%，收 54,490 日元，創下新高。迅銷今日漲幅為日經 225 指數帶來 277.88 個漲點。

日本公債殖利率持續走升，銀行股漲勢也不俗，三菱日聯金融集團上漲 1.74%，瑞穗金融集團也有近 1% 的漲幅。

便利商店 7-eleven 母公司 7&I 控股則下跌 1.42%，因傳出有意將業績不佳的部門分拆出去，7&I 控股將專注於便利商店的業務，此舉也被視為阻攔加拿大同業 ACT 併購的方式之一。