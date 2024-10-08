日股震盪免驚！企業獲利仍強勁 可望守住今年漲幅

鉅亨網編輯林羿君 2024-10-08 16:05

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日本股市今年從全球表現最好的市場之一，一度變成全球金融危機的中心，投資者正期盼企業強勁的獲利，幫助日股在這今年剩下的最後階段守住漲幅。

根據彭博社 9 月 27 日至 10 月 7 日調查 9 名分析師的平均預測，雖然日經 225 指數 (NKY) 不太可能重回 7 月的新高紀錄，但今年年底可能會從目前價位再漲 1.3%，達到 39,844 點。

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其中，7 位分析師的平均預測顯示，更廣泛的東證指數 TOPIX(TPX) 將上漲 2.1%，至 2797 點，使日經 225 指數和東證指數的年漲幅分別達到 19% 和 18%。

隨著日元維持弱勢，且企業將更多投入的成本轉嫁給消費者，分析師今年以來一直在調高東證指數的獲利預測，估每股獲利升至約 188 點。截至 6 月的季度，日本前 500 家上市公司的淨利達到 15 兆日元 (1010 億美元) 的歷史新高。

東京岡山證券公司的高級策略師 Daisuke Uchiyama 表示，「儘管讓投資人擔心的事情有很多，但並未完全破壞投資人的情緒。」他進一步指出，企業獲利強勁的前景，將有助於提振日本股市在 12 月的走勢。

對企業獲利最大的威脅是日元的升值，日本央行向貨幣政策正常化邁進，使得日元兌美元在過去三個月上漲了 12%。截至 9 月 30 日的三個月中，東證指數兩年來首次出現季度虧損。

此外，中國股市的反彈也可能會將投資人的注意力從日本移開。自中國政府 9 月 24 日宣布大規模刺激方案以來，滬深 300 指數上漲了 25%，同一時間東證指數僅上漲 0.1%。

摩根大通銀行亞洲投資策略主管 Alexander Wolf 表示仍然從結構上看好日本，因為看到日本的 GDP 增長和企業獲利正在走高。他表示儘管中國政府一連串的刺激政策，讓他對中國股市略為樂觀，但日股仍具上漲潛力。

高盛編製的獲利修正指數顯示，分析師對日本企業獲利的前景上調多於下調，但各產業之間有顯著差異。銀行持正面態度，而運輸設備製造商等一些出口商則持消極態度。