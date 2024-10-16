鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.92元下修至0.57元，其中最高估值1.1元，最低估值0.47元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.1(1.66)
|2.09
|3.2
|最低值
|0.47(0.48)
|0.91
|1.14
|平均值
|0.74(0.91)
|1.37
|2.23
|中位數
|0.57(0.92)
|1.24
|2.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|263,438,000
|288,160,000
|292,842,950
|最低值
|252,527,210
|261,666,000
|264,205,000
|平均值
|258,750,640
|274,627,380
|277,615,650
|中位數
|259,036,000
|274,341,750
|275,799,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.8
|4.05
|10.25
|3.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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