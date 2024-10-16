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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 14:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.92元下修至0.57元，其中最高估值1.1元，最低估值0.47元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.1(1.66)2.093.2
最低值0.47(0.48)0.911.14
平均值0.74(0.91)1.372.23
中位數0.57(0.92)1.242.35

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值263,438,000288,160,000292,842,950
最低值252,527,210261,666,000264,205,000
平均值258,750,640274,627,380277,615,650
中位數259,036,000274,341,750275,799,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.84.0510.253.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,755,344355,183,300411,670,391273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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