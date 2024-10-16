鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至61.45元，預估目標價為5450元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由60.81元上修至61.45元，其中最高估值69.11元，最低估值52.77元，預估目標價為5450元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|69.11(69.11)
|100.6
|152.8
|最低值
|52.77(52.77)
|76.69
|109.1
|平均值
|61.53(61.41)
|90.65
|128.86
|中位數
|61.45(60.81)
|90.75
|129.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6,483,060
|8,987,590
|13,307,070
|最低值
|4,781,660
|6,480,610
|8,993,140
|平均值
|5,994,870
|8,269,830
|11,473,580
|中位數
|6,056,000
|8,489,000
|11,663,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.66
|55.72
|38.3
|29.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中國大力救市、CoWoS 提早擴產，「這」個族群會跟著一路噴到外太空
- 〈台股盤後〉高價股成殺盤重心 尾盤爆量摜殺收跌598點 三線齊收黑
- 營收速報 - 信驊(5274)9月營收7.08億元年增率高達120.22％
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至60.81元，預估目標價為5400元
下一篇