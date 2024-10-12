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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.1元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-12 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.12元下修至1.1元，其中最高估值1.66元，最低估值0.88元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.66(1.66)2.093.2
最低值0.88(0.88)1.022.35
平均值1.17(1.18)1.632.77
中位數1.1(1.12)1.622.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值266,618,000288,160,000292,842,950
最低值252,527,210273,099,000275,799,000
平均值260,479,640279,934,130284,320,980
中位數260,779,000279,238,750284,320,980

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.84.0510.253.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,755,344355,183,300411,670,391273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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