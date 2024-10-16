打響淘汰賽第一槍！吉利合併旗下兩品牌 再次邁出重大戰略步伐

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-16 15:05

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今年 9 月 20 日，李書福代表吉利控股集團親自發佈《台州宣言》，宣告該車廠將從此前的擴張戰略，轉向更加聚焦的整合與穩健增長，戰略重心定位於戰略聚焦、深度整合、高效協同、穩健發展及人才強企五大核心領域，是吉利自 2007 年《寧波宣言》後，再度進行的重要戰略調整。

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幾何在 2019 年 4 月於新加坡發表，隸屬於吉利汽車集團旗下高端純電品牌，與吉利、領克並行，但高端的品牌定位似乎未能達到消費者的認可，而作為全新品牌的幾何汽車自身卻缺乏聲量，導致其推出後走得並不順利。

相比之下，吉利銀河系列表現十分優異。今年吉利汽車銷量目標為 200 萬輛，前 8 月累計銷量 128.77 萬輛，年增率 34%，其中吉利銀河系列銷量為 12.46 萬輛，年增率 304%。幾何併入銀河意味著幾何汽車成為銀河品牌旗下的一個系列，主打智慧精品小車市場， 或許幾何可以依託吉利的技術實力和品牌背書，進一步提升產品力和市場競爭力。

過去 20 多年，吉利跟中國大型車廠基本上一直都處於擴張期。伴隨銷量的規模化增長，必然是研發擴張、市場擴張、品牌擴張，同時也不可避免地帶來債務擴張，以及負債率居高不下，像是有車廠的負債比率超過 77%，引發外界許多擔憂，甚至將之與早已爆雷的恒大相比。吉利近年資產負債率持穩逾市 50% 左右，跟其他車廠相比來得健康。

吉利集團旗下上市公司有吉利汽車、錢江摩托車、漢馬科技、力帆科技、Volvo、極星汽車、億卡通、路特斯、極氪。光是汽車業務，吉利旗下汽車子品牌就有十多個，橫跨油電和醇氫等汽車生態，涵蓋豪華和高中低等不同風格定位產品。

在產業高速發展階段，複雜的品牌矩陣與多層次產品佈局，有利於吉利搶佔市場佔有率，但其中只要協調和溝通不好，就難免會有內耗和資源浪費的可能性。

為避免內耗、集中優勢資源跟重點突破，必須在國內競爭加劇、反捲出海之路越來越窄的時候做出策略調整。