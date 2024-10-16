78%！福斯、通用與本田9月在陸銷量持續下滑 本田連8個月走降

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-16 09:01

‌



福斯中國、通用中國與本田中國三大合資巨頭今年前三季銷量均比去年同期大幅衰退，福斯在中國共賣出 205.7 萬輛，年減 10%，比去年同期少賣約 23 萬輛，通用今年前三季共賣 124 萬輛，年減 19%，比去年同期少賣近 29 萬輛，上汽通用 9 月更年減 78% 至 2.2 萬輛。本田同期在中國也只賣出 58.8 萬輛，年減 29.3%，少賣 25 萬輛，第三季年減近 50%。

‌



總體來看，今年前三季上述三大合資巨頭共賣出 388.5 萬輛，比去年少賣出 77 萬輛，年減 16.5%。

全球市場上，福斯今年第三季銷量年減 7.1% 至 217.6 萬輛，純電動車銷量亦達到 18.9 萬輛，年減 9.8%，福斯直指全球交付量之所以下滑，是因為中國市場競爭相當激烈。福斯今年第三季在中國賣出 71.15 萬輛，年減 15%，加上今年上半年 134.5 萬輛銷量，今年前三季在中國銷量年減 10% 至 205.7 萬輛。

另據本田中國公佈的最新銷售數據，今年第三季在中國銷量年減逾四成至 17.2 萬輛，不如一年前的 30.2 萬輛，在該季每月銷量跌幅均超過了 40%，其中 7 月年減 41.4% 至 5.3 萬輛，8 月年減 44.29% 至 5.7 萬輛，9 月年減 42.93% 至 6.3 萬輛，連續第八個月走低。

通用今年第三季在中國則賣出 42.6 萬輛汽車，年減率超過兩成，其中電動車和油電混合車佔 53%，這也是通用新能源車型銷量首次超越燃油車，而這 42.6 萬輛銷量中的四分之三，都來自通用與上汽集團以及五菱汽車的合資公司，別克、凱迪拉克和雪佛蘭的銷量則不到 10 萬輛。

在合資車廠節節敗退之際，中國本土車廠則突飛猛進。中國汽車流通協會乘用車市場資訊聯席分會最新零售銷量數據統計，上月中國狹義乘用車市場零售銷量達 210.9 萬輛，年增 4.5%，月增率 10.6%，今年前三季累計銷量達 1557.4 萬輛，年增率 2.2%。

今年前三季，中國廠商零售銷量排行榜前 5 名中有 4 家都是自主車企，而這 4 家自主車企中，有 3 家車企今年前 3 個季度的銷量都比去年同期呈現增長，其中比亞迪零售銷量為 246.66 萬輛，年增 30.9%，吉利 117.63 萬輛，年增 25%，長安 93.91 萬輛，奇瑞 83.35 萬輛，年增 62.6%。

專家指出，中國車市在去年可靠降價來影響銷量，但今年價格不再成為把控銷量的決定性因素，中國車場瘋狂推出新車，並更加注重智慧化配置上車，進一步增強使用者的使用體驗。