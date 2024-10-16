台塩生技牙膏天然海鹽特色鹹性長銷迄今並推三大系列產品

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-16 17:29

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臺鹽 (1737-TW) 台塩生技牙膏「台塩在手，Fun 心出遊」抽獎活動，今 ( 16) 日抽出幸運獲獎者，大獎包括台北東京雙人來回機票， 臺鹽指出，台塩生技以鹽品專業研發牙膏系列商品，早於 1995 年即推出首支台塩鹹淨潔效牙膏，並曾榮獲 SNQ 國家品質標章認證肯定，台塩在高競爭市場中，以天然海鹽特色鹹性牙膏長銷迄今。

臺鹽指出，台塩研發團隊善用鹽品具殺菌、清潔特性，近 30 年來陸續推出鹹淨、護牙齦及膠原草本三大系列牙膏，配合正確刷牙習慣，為消費者提供全方位口腔護理選擇。鹹淨系列添加獨特海洋微晶鹽，可有效清潔、柔和殺菌，口感微鹹涼爽。護牙齦系列傳承古籍典藏名方，採漢方草本濃縮精華製成，可預防常見牙齦問題，曾獲百位專業醫師肯定。膠原草本系列為市場少見添加膠原蛋白胜肽的牙膏，結合魚鱗萃取 HAP 和草本複方等功效成分開發，幫助琺瑯質再礦化，強化牙齒，有效健全牙周組織。

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臺鹽指出，市面上牙膏選擇眾多，消費者在選購時通常會考慮產地、品牌及個人需求，台塩生技則是少數台灣本土製造牙膏的品牌，具備專業研發及產銷能力，針對國人常見的口腔保健需求，相繼推出美白、固齒、抗敏、淨味等 12 款含鹽牙膏，曾榮獲 Monde Selection 世界品質評鑑大賞、綠色美容大獎、台灣精品獎及 SNQ 國家品質標章等海內外大獎。

此外，台塩生技也推出漱口水、牙線棒、氟碘鹽等護牙產品，希望能成為守護國人健康的「口腔保健專家」。台塩全系列產品均可於台塩生技門市、台塩線上購、家樂福、全聯、大潤發等通路購買，隨時享受便捷的口腔健康護理體驗。