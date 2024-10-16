經長提在菲蓋綠電廠 三三會林伯豐：如何輸送回台才是大問題

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-16 13:00

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經濟部長郭智輝昨 (15) 日提出在菲律賓興建綠能電廠，再由台電拉回海底電纜並買回綠電。對此，三三會理事長林伯豐今 (16) 日指出，蓋綠電廠沒有問題，但輸送回台是絕大的問題。

林伯豐表示，電線不能輸送電，一定得依附在油管或天然氣管上才能輸送，不過台灣與菲律賓間並無油管或天然氣管，政府應該重新思考可行性，認為在能源議題上，最重要的仍是正確的能源政策。

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至於上周碳費費率草案拍板一般費率每噸 300 元，以及優惠費率 A 每噸 50 元、優惠費率 B 每噸 100 元，林伯豐則認為，碳費費率不應比鄰近的韓國高，要有適合台灣本身的費率，而目前一般費率 300 元企業勉強可以接受。

不過林伯豐再次強調，目前全球都在徵收碳稅，且課徵碳稅的目的就是要改善碳排，因此對於進口產品同樣要課徵碳稅才公平。

林伯豐也提到後續碳費收入的使用，認為地方政府的首要任務就是減少碳排，建議未來碳費收入 8 成可以提供給地方政府使用。同時，希望政府帶頭做表率，從目前碳排最多的中油及台電做起，企業也會一同努力。