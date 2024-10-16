53萬店家受惠！財部：明年起 營業稅起徵點銷售8萬調高至10萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-16 18:32

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因金融營業稅撥入金融特別準備金今年底屆滿，財政部長莊翠雲今 (16) 日表示，目前沒有調整金融營業稅率的規劃，稅率會維持 5%；小規模營業人營業稅起徵點，銷售貨物將從目前每月 8 萬元調升 25% 至 10 萬元，銷售勞務則從 4 萬元調高到 5 萬元，預計 10 月底公告，力拚在明年 1 月 1 日上路，將影響全台 53 萬個小店家。

立法院財政委員會上午邀請財政部長莊翠雲及屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告並備質詢。

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立委李坤城質詢，日前財政部參考消費者物價指數（CPI）上漲情形，研擬調整營業稅起徵點，將銷售貨物的營業稅起徵點，從目前的 8 萬元調升至 10 萬元；且銷售勞務則擬由 4 萬元調高至 5 萬元，不知該案是否有在進行。

莊翠雲回應，目前相關法案預計於 10 月底對外預告，將預告期調整為 30 天，期於明 (2025) 年 1 月 1 日開始實施，並按照委員所內容調整。

根據統計，全台有 53 萬個小店家，屬於月營業額低於 20 萬以下、8 萬以上，免開統一發票。把起徵點從 8 萬提高到 10 萬，可以讓國稅局每年 106 萬次的查稅工作量減半。

立委李彥秀質詢，金融營業稅撥入金融特別準備金今年底要落日，是否屆時會調降。