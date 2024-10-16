美媒爆料：蔡英文將在未來幾周內訪美 可能與總統當選人見面

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-16 08:30

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兩名知情人士透露，正在造訪歐洲的前總統蔡英文，將在未來幾周內訪問美國，若她真的赴美，可能會導致美中關係更加緊張。

據美國政治新聞媒體《Politico》周二（15 日）報導，消息人士表示，蔡英文打算在歐盟訪問行程結束後前往美國。蔡英文 12 日晚間啟程，展開為期 8 天的歐洲行程，這是她今年 5 月卸任後首度出訪。

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對於蔡英文計劃訪美的消息，白宮和台灣駐華府辦事處均婉拒評論。

北京反對台灣現任和前任高階官員踏上美國領土，對台美官員接觸極為敏感。北京最終會如何反應，可能取決於蔡英文見了誰，還有訪問時機。

如果蔡英文在 11 月 5 日美國總統大選登場前訪美，可能會成為共和黨和民主黨議員爭相合影的對象，藉此塑造對中國立場強硬的形象。

如果蔡英文在選後和總統就職前這段時間赴美，屆時無論是共和黨總統候選人川普或民主黨總統候選人賀錦麗勝選，都可能會親自會見蔡英文，表達美方對台灣的支持。目前川普和賀錦麗陣營都未對此消息評論。