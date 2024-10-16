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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高盛集團(GS-US)EPS預估上修至36.03元，預估目標價為560.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 12:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對高盛集團(GS-US)做出2024年EPS預估：中位數由35.29元上修至36.03元，其中最高估值37.24元，最低估值34.1元，預估目標價為560.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值37.24(37.24)44.9750.7550.58
最低值34.1(33.38)394250.58
平均值35.92(35.39)41.6846.6650.58
中位數36.03(35.29)41.8646.450.58

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值517.38億578.23億626.27億597.54億
最低值500.35億520.96億535.62億597.54億
平均值510.10億540.47億562.95億597.54億
中位數512.05億539.00億562.00億597.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS21.0324.7459.4530.0622.87
營業收入543.76億535.60億643.21億672.61億1,086.92億

詳細資訊請看美股內頁：
高盛集團(GS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGS

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