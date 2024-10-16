鉅亨速報 - Factset 最新調查：高盛集團(GS-US)EPS預估上修至36.03元，預估目標價為560.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 12:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對高盛集團(GS-US)做出2024年EPS預估：中位數由35.29元上修至36.03元，其中最高估值37.24元，最低估值34.1元，預估目標價為560.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37.24(37.24)
|44.97
|50.75
|50.58
|最低值
|34.1(33.38)
|39
|42
|50.58
|平均值
|35.92(35.39)
|41.68
|46.66
|50.58
|中位數
|36.03(35.29)
|41.86
|46.4
|50.58
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|517.38億
|578.23億
|626.27億
|597.54億
|最低值
|500.35億
|520.96億
|535.62億
|597.54億
|平均值
|510.10億
|540.47億
|562.95億
|597.54億
|中位數
|512.05億
|539.00億
|562.00億
|597.54億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|21.03
|24.74
|59.45
|30.06
|22.87
|營業收入
|543.76億
|535.60億
|643.21億
|672.61億
|1,086.92億
詳細資訊請看美股內頁：
高盛集團(GS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 擴大刺激信號明確！高盛上調今、明年陸GDP成長預期至4.9%跟4.7%
- 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人消化美企財報
- 〈財報〉高盛Q3獲利猛增逾四成 股票交易營收創3年來最佳
- 〈美股盤後〉ASML提前爆利空 輝達台積電ADR摔落 費半狠瀉超5%
下一篇