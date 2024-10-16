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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德事隆(TXT-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為102.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 14:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對德事隆(TXT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.3元下修至6.15元，其中最高估值6.39元，最低估值5.7元，預估目標價為102.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.39(6.39)7.38.48.7
最低值5.7(5.8)6.276.367.66
平均值6.13(6.17)6.947.598.06
中位數6.15(6.3)77.657.81

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值147.75億155.93億164.11億165.51億
最低值139.77億145.69億143.65億158.21億
平均值143.20億151.89億156.72億160.93億
中位數143.49億152.72億158.88億159.08億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.501.353.334.014.57
營業收入136.30億116.51億123.82億128.69億136.83億

詳細資訊請看美股內頁：
德事隆(TXT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTXT

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