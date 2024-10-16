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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)


5. 外資當日 (15) 買超的股票
凱基金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
 

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新光金11.4-1.30%
凱基金17.2-0.86%
鴻海204.5-1.21%
復華台灣科技優息18.96-0.52%
元大台灣價值高息9.63-0.52%

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