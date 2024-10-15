中國政策利多拉升亞洲鋼價 中鋼11月盤價全面調漲最多1200元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-15 15:46

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中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 11 月盤價，中國大陸擴大經濟刺激政策順勢拉升亞洲鋼價，中鋼 11 月月盤產品全面調漲，每公噸上漲 700-1200 元，以協助下游緊密接軌鋼市向上周期，加上第四季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。

中鋼表示，美國聯準會 (Fed) 於 9 月啟動降息循環，非農就業數據顯示勞動力市場依然穩健，美國經濟仍具韌性。中國大陸強力推動降準、降息與房貸優惠措施，帶動近期股、房市與原物料行情反轉急升。

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鋼鐵需求方面，中國大陸經濟振興政策利多齊發，提振市場信心，帶動原料價格大漲；國統局公布 9 中國製造業 PMI 上升 0.7 來到 49.8，已趨近景氣榮枯線。美國內需維持穩健，美東港口罷工紛爭落幕，有利貿易物流回歸正軌。

另從世界鋼鐵協會 (worldsteel) 於 10 月 14 日發佈短期需求預測 (SRO) 來看，預估 2025 年鋼鐵業將保持成長動能，需求預測為 17.71 億噸，較今年再成長 2060 萬噸、年增 1.2%，鋼市展望正向，復甦力道增強。

供給方面，世界鋼鐵協會統計今年前八月全球粗鋼產量約為 12.5 億噸，年減 1.5%，中國大陸 8 月單月產量年減 10.4% 降至 7790 萬噸，全球鋼鐵供給維持緊縮。此外，鐵礦砂上漲重回每公噸 100-110 美元，煤礦向上突破每公噸 200 美元，推升鋼材生產成本。

近期鋼鐵行情來看，歐洲鋼廠 ArcelorMittal 提漲熱軋每公噸 40 歐元 (約 44 美元)；中國大陸熱軋流通行情自 9 月初低點大漲超過每公噸人民幣 600 元 (約 86 美元)，寶武、鞍本 11 月平板類產品每公噸上漲約人民幣 500-550 元 (約 71-79 美元)；越南台塑河靜鋼廠熱軋新盤每公噸亦調漲 30 美元，國際鋼市全面谷底翻揚。

中鋼表示，中國大陸擴大經濟刺激政策順勢拉升亞洲鋼價，然考量國內終端需求尚需時間傳導，為確保下游客戶接單動能，續採「順勢、穩健」訂價原則，續採「順勢、穩健」訂價原則，月盤產品適度調漲，並持續推動彈性配套措施。