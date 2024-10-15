北韓炸兩韓連接鐵、公路 南韓朝分界線以南開槍
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-15 14:00
南韓聯合參謀本部周二（15 日）表示，北韓中午 12 時左右在兩韓軍事分界線以北炸毀連接南北韓的京義線、東海線的鐵軌和連接公路。
南韓軍方在北韓炸毀鐵軌和道路後，朝軍事分界線以南展開「對應射擊」。南韓聯合參謀本部表示，目前北韓的爆破行動並未給南韓帶來損害，「軍方正嚴密監控北韓，在強化韓美合作與監控之際，維持警戒」。
南韓軍方掌握的情報顯示，去年底北韓就開始在連接兩韓的陸路周邊埋設地雷，並陸續拆除路燈、鐵路設施及鄰近建築。
京義線是一條全長 499 公里的鐵路，從首爾站出發，途經高陽市、坡州市，前往北韓開城、平壤、新義州。
東海線又稱為東海北部線，是 1937 年開通的鐵路，連接襄陽至元山，全長 180 公里，金剛山也在其中。
北韓軍方曾在本月稍早宣布，全面切斷與南韓連接的鐵路與公路，並展開防禦設施要塞化加固工程。
據北韓官媒《朝中社》報導，朝鮮人民軍總參謀部聲稱，南韓進行的侵略戰爭演習，力度已完全升級，且一批批美國核子戰略物資隨時出沒，「好戰狂人」喧嚷要讓北韓政權滅亡。朝鮮半島的尖銳軍事形勢，促使北韓軍方堅決採取更強硬的反制措施，以切實維護國家安全。
朝鮮人民軍總參謀部稱，永久切斷並封鎖與南韓交界的南部國境，是遏制戰爭、維護國家安全的自衛措施。
北韓領導人金正恩周一召開國防和安全會議，在聽取總參謀部相關工作落實情況和主要聯合部隊動員準備狀況的匯報後，指明當前軍事活動的方向，提出了在啟動國家防衛力量、行使自衛權維護國家主權和安全利益方面的任務。
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