北韓炸兩韓連接鐵、公路 南韓朝分界線以南開槍

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-15 14:00

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南韓聯合參謀本部周二（15 日）表示，北韓中午 12 時左右在兩韓軍事分界線以北炸毀連接南北韓的京義線、東海線的鐵軌和連接公路。

南韓軍方在北韓炸毀鐵軌和道路後，朝軍事分界線以南展開「對應射擊」。南韓聯合參謀本部表示，目前北韓的爆破行動並未給南韓帶來損害，「軍方正嚴密監控北韓，在強化韓美合作與監控之際，維持警戒」。

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南韓軍方掌握的情報顯示，去年底北韓就開始在連接兩韓的陸路周邊埋設地雷，並陸續拆除路燈、鐵路設施及鄰近建築。

京義線是一條全長 499 公里的鐵路，從首爾站出發，途經高陽市、坡州市，前往北韓開城、平壤、新義州。

東海線又稱為東海北部線，是 1937 年開通的鐵路，連接襄陽至元山，全長 180 公里，金剛山也在其中。

北韓軍方曾在本月稍早宣布，全面切斷與南韓連接的鐵路與公路，並展開防禦設施要塞化加固工程。

據北韓官媒《朝中社》報導，朝鮮人民軍總參謀部聲稱，南韓進行的侵略戰爭演習，力度已完全升級，且一批批美國核子戰略物資隨時出沒，「好戰狂人」喧嚷要讓北韓政權滅亡。朝鮮半島的尖銳軍事形勢，促使北韓軍方堅決採取更強硬的反制措施，以切實維護國家安全。

朝鮮人民軍總參謀部稱，永久切斷並封鎖與南韓交界的南部國境，是遏制戰爭、維護國家安全的自衛措施。