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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估下修至18.38元，預估目標價為340.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.55元下修至18.38元，其中最高估值19.08元，最低估值16.54元，預估目標價為340.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值19.08(19.08)24.36
最低值16.54(16.54)18.44
平均值18.14(18.18)21.98
中位數18.38(18.55)21.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值18,751,00022,205,000
最低值17,970,00019,400,000
平均值18,424,43020,866,430
中位數18,441,00020,937,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.7211.595.54.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,957,97114,632,77212,649,18910,728,583

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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