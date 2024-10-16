鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為55元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.5元，其中最高估值2.24元，最低估值0.78元，預估目標價為55元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.24(2.24)
|2.81
|3.6
|最低值
|0.78(0.78)
|0.61
|2.68
|平均值
|1.46(1.43)
|1.93
|3.14
|中位數
|1.5(1.47)
|1.98
|3.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|701,615,000
|776,139,000
|626,861,940
|最低值
|623,486,000
|577,160,000
|579,189,000
|平均值
|668,106,830
|681,709,980
|603,025,470
|中位數
|690,741,000
|691,670,000
|603,025,470
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.3
|1.51
|5.19
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Q3合計虧損逾80億元 台塑虧30.9億元最多 僅南亞小賺
- 「金九銀十」旺季預期落空 Q4油價變數多 市況不明朗
- 盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額0.21億
- 盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.39%，總成交額1.19億
下一篇