search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為55元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.5元，其中最高估值2.24元，最低估值0.78元，預估目標價為55元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.24(2.24)2.813.6
最低值0.78(0.78)0.612.68
平均值1.46(1.43)1.933.14
中位數1.5(1.47)1.983.14

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值701,615,000776,139,000626,861,940
最低值623,486,000577,160,000579,189,000
平均值668,106,830681,709,980603,025,470
中位數690,741,000691,670,000603,025,470

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.31.515.190.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		712,576,194848,048,496620,062,326415,281,764

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台塑化49-1.01%
美元/台幣32.190.03%

延伸閱讀


Empty