〈港股盤後〉恒指連二黑失守兩萬一大關 恒生科技摔近4.7% 科技、汽車族群領跌

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-15 16:51

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香港股市周二 (15 日) 開低走低，午盤過後一路向下挫跌，科網股為主要領跌族群，恒生指數 (HSI) 終場收低 3.67% 至 20318 點，跌到月線附近，成交額達 2612.88 億港元，恒生科技指數亦挫跌 4.65% 至 4450.95 點，國企指數收黑 3.99% 至 7277.83 點，紅籌指數收跌 3.76% 至 3900.69 點。

大盤方面，今日大型科技股、大金融股、中字股等權重股多數下挫，美團跌近 7%，百度跌近 6%，阿里巴巴跟京東跌約 5%，招商證券、新華保險均跌超 8%，汽車股也普遍走低迷，「蔚小理」全日跌幅均超 6%，其中蔚來汽車挫逾 8%，一度跌深超 10%。

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消息面上，中國在歐盟電動車反補貼案中的磋商仍未獲布魯塞爾當局積極回應，雙方仍存在重大分歧，談判至今仍未達成雙方均能接受的解決方案。此外，根據中汽協最新數據，中國汽車產銷上月分別完成 279.6 萬輛和 280.9 萬輛，雖較上季分別成長 12.2% 和 14.5%，但年減率分別達 1.9% 和 1.7%。

此外，啤酒類股與醫藥外包概念股也集體走弱，華潤啤酒跌近 13%，康龍化成與泰格醫藥跌超 7%，房地產類股亦集體下跌，中梁控股跌逾 19%。

國信證券指出，國慶長假啤酒消費偏淡，一方面積極的宏觀政策傳導至消費力的提升還需要一定的時間，另一方面，啤酒產業已轉入淡季。整體來看，當前市場對下半年啤酒龍頭的業績表現預期不高，而當下宏觀政策已明確發力，明年隨著需求逐步改善，啤酒業有望在健康庫存水位跟低基期上迎來反彈。

然而，低於預期的貿易和通膨數據，則讓市場認為決策官員須採取更多措施重振成長的觀點獲得強化。

SPI 資產管理公司的 Stephen Innes 說：「雖然最近提振經濟的舉措是朝著正確方向邁出的一步，但更大的擔憂正在迫近。」