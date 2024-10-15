【總經焦點】美核心CPI反彈不足懼？Fed官員經濟信心喊話、財報季序幕，未來看什麼？

鉅亨研報 2024-10-15 11:43

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一、上週盤勢與本週大事

小摩、富國銀財報亮眼，消費者支出維持穩健，引領金融股強勢走高，激勵道瓊、標普續創歷史新高；本週關注美零售銷售數據、企業財報 ASML 和台積電法說會，加以中國多項經濟數據

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美國 9 月 CPI、PPI 皆顯現通膨壓力持續減輕，通膨降溫為 Fed 持續降息進行鋪路，支持 Fed 下個月再次降息 1 碼的觀點，3Q 財報季由金融類股揭開序幕，摩根大通、富國銀行 3Q 財報皆優於預期，美國經濟依然強勁，消費者支出維持穩健，加以信貸條件適度放寬，美國經濟軟着陸或已實現，道瓊、標普分別走升至 42,899 點、5,822 點，皆續創歷史新高。此外，受到 AI 需求暢旺提振，科技股同步走揚，推動美股四大指數週線收高，週漲幅皆逾 1.0%。

10/11 JP Morgan 公布上季營收 433.2 億美元，高於預期 419 億美元，美國股市活絡，驅使上季投行業務 yoy+29% 至 24 億美元，交易收入 yoy+27% 至 26 億美元；受惠於證券投資和信用卡貸款業務的增長，淨利息收入 yoy+3% 至 235 億美元，高於市場預期 227.3 億美元，緩和投資人先前認為進入降息週期，孳息資產收益率下降速度將快於負債成本；淨利因為增加壞帳備撥費用為 129 億美元，yoy-2%，但仍高於預期 116 億美元；公司將全年淨利息收入由 910 億美元上調至 925 億美元，年度費用支出由 920 億美元下調至 915 億美元，CFO Barnum 表示淨利息收入即將出現的下降可能會在 2025 年中結束。

中國十一長假後發改委未透露激勵政策細節，強刺激預期落空導致追漲熱度退燒，陸港股劇烈多空拉鋸，上週滬深 300 下跌 3.25%、恆生指數重挫 6.53%；其他亞股方面，受美國科技股上漲帶動及日本最高外匯官員警告勿炒作日圓後，日經 225 與加權指數週漲幅皆逾 2.0%，分別上漲 2.51%、2.69%。

本週聚焦

1. 關注艾司摩爾 (10/16) 和台積電 (10/17) 法說會

今年美股和台股主要受到 AI 科技股帶動，兩大 AI 指標公司業績展望將對大盤造成巨大影響。

2. 留意 ECB 貨幣政策會議決議 (10/17)

由於歐元區經濟疲軟及通膨壓力減弱，市場預計下週 ECB 將降息 1 碼，目前央行存款利率為 3.5%。

3. 關注中國 3Q GDP、9 月工業生產、零售銷售及固定資產投資等經濟數據

市場預計 9 月多項經濟數據可能出現放緩，並進一步拖累 3Q 成長動能較 2Q 來得疲軟。

二、美核心 CPI 反彈不足懼，Fed 官員經濟信心喊話讓押注激進降息投資人撤退，財報季序幕，未來該關心什麼？

1. 核心 CPI 時隔一年半反彈，無礙於通膨下行趨勢，但短期或受颶風影響干擾

美國 9 月 CPI 月增率持平於 0.20%，高於市場預期的 0.10%，年增率由 2.5%→2.4%，為 2021/2 以來低，核心 CPI 月增率由 0.28%→0.31%，高於市場預期的 0.20%，創半年高，年增率由 3.2%→3.3%，高於預期的 3.2%，食品 CPI 由 0.10%→0.40%，年增率由 2.05%→2.77%，創 8 個月高，能源 CPI 月增率由 - 0.8%→-1.9%，年增率由 - 3.98%→-6.85%，其中…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、投資決策評估：陸股漲幅已大，關注財政政策牛肉

四、各市場板塊與商品彙整