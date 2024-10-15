鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至7.16元，預估目標價為109.6元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.24元下修至7.16元，其中最高估值7.95元，最低估值6.02元，預估目標價為109.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.95(7.95)
|8.38
|9.47
|最低值
|6.02(6.02)
|6.36
|7.48
|平均值
|7.17(7.21)
|7.47
|8.37
|中位數
|7.16(7.24)
|7.37
|8.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,304,285,000
|1,503,259,030
|1,560,440,820
|最低值
|1,119,005,000
|1,203,597,000
|1,213,350,000
|平均值
|1,173,114,730
|1,290,068,610
|1,343,159,130
|中位數
|1,155,729,980
|1,284,941,710
|1,318,301,420
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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