忘了AI晶片股吧！這些傳統半導體個股有望上漲70%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-15 08:33

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股票研究機構晨星 (Morningstar) 最新建議，投資人應停止追逐備受炒作的 AI 晶片，改為關注上漲潛力可能超過 70% 的英飛凌和意法半導體(STM-US) ，以及另 2 家傳統半導體製造商。

以 Brian Colello 為首的晨星股票策略師在寫給客戶的研究報告中說：「在市場對 AI 伺服器需求激增之際，尤其是輝達 GPU，數位晶片製造商的估值似乎過高，我們並不看好與 AI 相關的數位股票的風險 / 回報比，比如輝達 (NVDA-US) 及其他公司，但類比 / 混合信號晶片的平均估值低於其應有價值 17%，這類晶片股是我們在該領域的大多數首選股。」

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晨星表示，德國最大半導體製造商英飛凌有望受益於汽車電動化趨勢及電動車的崛起，「該公司將在未來十年説明開發汽車動力系統，包括採用碳化矽半導體的技術」

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晨星預估英飛凌未來 12 個月內有望上漲 70% 至每股 50 歐元，該股票也在美國上市交易，股票代碼為 IFNNY。

晨星認為，市場對碳化矽半導體供應過剩以及中國製造商潛在競爭的擔憂可能被誇大了，意法半導體的股價「遭受過度懲罰」。

晨星說：「我們看好意法半導體在汽車中晶片含量增加這一長期利多中所處的位置。」