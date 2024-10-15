陸加大扶持專精特新中小企業力道 多部門推最新政策舉措

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-15 11:37

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中國持續加大力道幫助中小企業，國家市場監督管理總局局長羅文、工信部副部長王江平、司法部副部長胡衛列及國家金融監管局副局長叢林周一 (14 日) 推出最新政策措施，主要包括精準扶持不同經營主體發展、有力有效減輕企業負擔、營造公平競爭環境、強化對經營主體的要素保障、堅決維護經營主體合法權益和嚴管涉企執法監管行為等六大方面。

王江平在中國國務院新聞辦公室的記者會上說，支援中小企業發展是國家的一項長期戰略，目前已湧現專精特新中小企業 14.1 萬家，專精特新「小巨人」企業 1.46 萬家，在推進新型工業化、發展新質生產力中發揮重要作用。

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中國工信部聯合財政部啟動新一輪專精特新支援政策，今年將藉中央財政支援 1 千多家重點「小巨人」企業打造新動能、攻堅新技術、開發新產品、強化產業鏈配套能力。透過專項再貸款專案，支援 1100 多家「小巨人」企業技術改造和設備更新。

中國近期已遴選第二批中小企業數位化轉型試點城市，中央財政下達資金 27 億元，地方財政投入超過 120 億元，明年工信部將再遴選一批試點城市，預計累計支持全國 4 萬多家中小企業數位轉型。

近期，中國工信部將聯合證監會推出第三批區域性股權市場「專精特新」專板，與北京證交所簽訂戰略合作協議，進一步暢通專精特新中小企業資本市場融資管道，會同有關部門聚焦重點產業鏈，啟動「一月一鏈」中小企業融資促進全國行活動，推動金融機構與鏈上中小企業開展精準對接。

針對有力有效減輕企業負擔，提出大力推進「高效辦成一件事」的改革，推動企業辦事由「多地、多窗、多次」向「一地、一窗、一次」轉變。

此外，在營造公平競爭的市場環境方面，提出加快推進《反不正當競爭法》的修訂進程，預防和制止不正當競爭行為。

在強化對經營主體的要素保障方面，中國國家金融監管總局將著力推動金融機構加大對實體經濟的支持力度，並將會同有關部門創新實施質量融資增信政策，推廣以企業技術能力、質量資質等為依據的增信機制，提高小微企業的融資可得性和便利性。

在服務保障方面，支援「小巨人」企業設立博士後科研工作站、賦予高層次人才舉薦權，支援專精特新中小企業試點開展高級職稱自主評審。