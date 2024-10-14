〈世界鋼協SRO〉2025年全球鋼需估反彈1.2% 印度續強勁已開發國家同步回溫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-14 21:35

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世界鋼鐵協會今 (14) 日發布最新短期鋼鐵需求預測報告 (SRO)，預估在連續三年下降後，2025 年鋼鐵需求估反彈 1.2%，達 17.72 億噸，將進入一個廣泛溫和增長的階段。其中，印度將保持強勁勢頭，鋼鐵需求預計將大幅成長。

世界鋼協表示，自 2021 年以來，印度已成為鋼鐵需求成長的最強驅動力，這一趨勢仍將持續，印度強勁成長和其他主要新興經濟體反彈的推動，中國除外的發展中國家鋼鐵需求 2025 年進一步成長 4.2%。

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世界鋼協表示，將維持對印度的強勁成長預測，預計 2024 年至 2025 年鋼鐵需求將成長 8.0%，得益於全部用鋼產業的持續成長，尤其是基礎設施投資的持續強勁成長。

此外，世界鋼協也對美國、日本、韓國和德國等主要用鋼經濟體 2025 年持樂觀態度，預計已開發國家的鋼鐵需求將增加 1.9%，取決於歐盟期待已久的鋼鐵需求回升以及美國和日本的溫和復甦。

中國方面，世界鋼協認為，房地產業的持續低迷，將影響鋼鐵需求 2025 年進一步下降 1.0%，但預測值存在上調的可能，中國政府對實體經濟進行更大規模幹預和支持的可能性越來越大，這將有可能提振中國的鋼鐵需求。