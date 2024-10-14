〈世界鋼協SRO〉2024年全球鋼需估減0.9% 大幅下調中國等主要經濟體需求

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-14 21:16

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世界鋼鐵協會今 (14) 日發布最新短期鋼鐵需求預測報告 (SRO)，預估今年全球鋼鐵需求將進一步下降 0.9% 至 17.51 億噸，大幅下調了包括中國在內的大多數主要經濟體 2024 年的鋼鐵需求預測值，反映出製造業持續疲軟。

世界鋼協市場研究委員會主席，德國鋼鐵協會董事總經理 Martin Theuringer 對本次預測結果發表評論時表示，就全球鋼鐵需求而言，2024 年無疑是艱難的一年，因為全球製造業仍面臨多重困境，如家庭購買力下降、大幅的貨幣緊縮和地緣政治不確定性加劇。

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世界鋼協預估，2024 年中國和大多數主要已開發經濟體的鋼鐵需求將顯著下降。中國房地產業的持續低迷，將影響中國的鋼鐵需求，預計 2024 年將下降 3.0%；隨著美國、日本、韓國和德國等主要用鋼經濟體的鋼鐵需求大幅下調，預計 2024 年已開發國家的鋼鐵需求將下降 2.0%。