中鋼9月營收探20個月低點 鋼市氛圍趨熱絡估將反轉向上
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-11 16:55
中鋼 (2002-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收 267.47 億元，月減 9.2%、年減 9.6%，為近 20 個月低點；第三季營收 856.15 億元，季減 9.5%、年減 3%，累計前 9 月營收 2739.41 億元，年減 0.4%，累計營收從成長轉為衰退。
不過，中鋼董事長黃建智認為，近期中國因人行降息降準，以及一系列刺激經濟方案，讓市場氛圍較為活絡，最近觀察逐漸反映到實際需求上，有利後續鋼市正向發展。
中鋼 10 月及第四季鋼價雖然走跌，但隨著市場氛圍轉佳，加上中國指標鋼廠寶鋼開出 11 月盤價每公噸大漲人民幣 400-550 元，略高於市場普遍預期，可望激勵中鋼 11、12 月盤價反轉向上。
中鋼 9 月受到鋼價走跌、需求放緩影響，拖累營收表現，以出貨量來看，中鋼及子公司中龍出貨共 82.6 萬噸，較目標 85 萬噸略減，也低於 8 月的 87.3 萬噸，第三季出貨約 262-263 萬噸。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中鋼前8月稅前盈餘43.16億元年增226% 鋼市可望築底緩步回穩
- 中鋼年購電25億度 估年增電費約9.42億元
- 中鋼：2025年若採優惠費率估算 一年碳費約2-4億元
- 〈碳費上路〉中鋼：2025年若採優惠費率估算 一年碳費約2-4億元
上一篇
下一篇