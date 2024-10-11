中鋼9月營收探20個月低點 鋼市氛圍趨熱絡估將反轉向上

不過，中鋼董事長黃建智認為，近期中國因人行降息降準，以及一系列刺激經濟方案，讓市場氛圍較為活絡，最近觀察逐漸反映到實際需求上，有利後續鋼市正向發展。

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中鋼 10 月及第四季鋼價雖然走跌，但隨著市場氛圍轉佳，加上中國指標鋼廠寶鋼開出 11 月盤價每公噸大漲 人民幣 400-550 元，略高於市場普遍預期，可望激勵中鋼 11、12 月盤價反轉向上。

中鋼 9 月受到鋼價走跌、需求放緩影響，拖累營收表現，以出貨量來看，中鋼及子公司中龍出貨共 82.6 萬噸，較目標 85 萬噸略減，也低於 8 月的 87.3 萬噸，第三季出貨約 262-263 萬噸。