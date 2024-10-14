汎銓9月每股小虧0.11元 估明年獲利好轉

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-14 16:58

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材料分析大廠汎銓 (6830-TW) 今 (14) 日公告 9 月自結稅後虧損 520 萬元，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.11 元；汎銓近期因大力投入先進製程與矽光子等最新進技術研發，導致成本攀升，影響今年整體獲利狀況，9 月也呈現虧損，但隨著投入技術陸續轉化成營收貢獻，獲利狀況也可望好轉。

汎銓近期受惠矽光子題材持續延燒，連兩天攻上漲停板，今日收在 219 元，再寫新天價，成為族群中強勢個股。

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汎銓為提前布局先進製程進入埃米世代，兩年前斥資 15 億元購買相關檢測設備達 30 台，因此儘管今年營收呈現成長，但仍跟不上公司成本增加速度，導致今年獲利遭壓抑，首季更出現虧損。

不過，汎銓預期，今年是成本最高峰階段，明年隨著 AI 與矽光子營收放大後，獲利會顯著改善，加上增加人員強化機台運用效率，看好明後年獲利年年好。