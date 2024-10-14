共軍環台軍演 軍工股各擁題材漲跌互見
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-14 14:45
中國人民解放軍今 (14) 日對台展開「聯合利劍 —2024A」演訓，不過，台股收盤仍以上漲 73 點作收，軍工概念股則各擁題材小漲小跌，近期漢翔 (2634-TW) 全力發展國內無人機大聯盟，雷虎 (8033-TW) 積極研發新款無人機，而龍德造船 (6753-TW) 也拓展國艦國造版圖受到關注。
對於總統賴清德國慶談話，中國政府組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣南部、台灣以東以軍演回應。
我國防部則強烈讉責此種不理性挑釁行為。
台股軍工族群各有題材，漢翔表示，最新消息是，第四度獲加拿大龐巴迪公司評選為 2023 年鑽石供應商。
而對於全球地緣政治不穩推升無人機需求，漢翔近期也籌備台灣卓越無人機海外商機聯盟，將聚焦國際合作，配合政策方向，帶領聯盟成員打造無人機供應鏈，目前聯盟成員總數超過 50 家廠商。
漢翔提到，無人機這項國家策動的龐大商機，預期在 2028 年產值實現 10 倍增長，並成為亞太第一個無人機民主供應鏈中心。
而雷虎正在美國陸軍協會 AUSA 軍工展展出多款 MIT 無人機，此次在 AUSA 現場展示給歐美盟邦雷虎自研自製一次性自殺性無人載具，具精確打擊能力，並可有效滲透敵方防禦。
雷虎強調，自家產品不僅符合全球軍工市場需求，並突顯台灣對全球無人機供應鏈的重要性。
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