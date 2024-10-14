共軍環台軍演 軍工股各擁題材漲跌互見

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-14 14:45

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對於總統賴清德國慶談話，中國政府組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣南部、台灣以東以軍演回應。

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我國防部則強烈讉責此種不理性挑釁行為。

台股軍工族群各有題材，漢翔表示，最新消息是，第四度獲加拿大龐巴迪公司評選為 2023 年鑽石供應商。

而對於全球地緣政治不穩推升無人機需求，漢翔近期也籌備台灣卓越無人機海外商機聯盟，將聚焦國際合作，配合政策方向，帶領聯盟成員打造無人機供應鏈，目前聯盟成員總數超過 50 家廠商。

漢翔提到，無人機這項國家策動的龐大商機，預期在 2028 年產值實現 10 倍增長，並成為亞太第一個無人機民主供應鏈中心。

而雷虎正在美國陸軍協會 AUSA 軍工展展出多款 MIT 無人機，此次在 AUSA 現場展示給歐美盟邦雷虎自研自製一次性自殺性無人載具，具精確打擊能力，並可有效滲透敵方防禦。