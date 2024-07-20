〈焦點股〉志聖業績成長優獲投信買盤力挺周漲6.44%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-20 10:10
半導體的先進封裝製程需求仍高漲之中，也帶動相關設備廠業績走高，設備廠志聖 (2467-TW) 本周股價逆勢上漲 13 元或 6.44%，收在 215 元，並站上所有均線，主要在投信買盤的力挺抵消外資方的調節賣壓，本周投信買超志聖 617 張。
志聖是台積電 (2330-TW) 的供應鏈之一，並且早已切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，志聖自結 2024 年第二季營收 13.49 億元，年增 85.18%，單季稅後純益爲 1.87 億元，年增 1.43 倍，累計 2024 年上半年營收達 24.29 億元，年增 43.28%，上半年稅後純益 3.59 億元，年增 73%，每股純益爲 2.4 元。
志聖本周股價收在 215 元，股價周漲 6.44%，已突破平台整理區，並已站上所有均線，技術指標在高檔鈍化，18 日成交 2652 張並超越 5 日及 10 日均量，在量能挺升同時，股價將挑戰 222.5 元前波高點。
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