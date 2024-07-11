〈稅收統計〉全民股漲 6月證交稅刷14紅！上半年證交稅達1431億年增7成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-11 18:15

財政部今 (11) 日公布 113 年 6 月全國稅收統計，6 月實徵淨額 8083 億元，年減 451 億元，年增 5.3%。跟股市相關的證券交易稅，6 月實徵淨額達 276 億元，創下歷年同期次高，已呈現連續 14 個月雙位數成長，累計 1 至 6 月實徵淨額 1,431 億元，較去年同期增加 586 億元，增幅 69.3%。台股今年已連續 4 個月維持日均成交值逾 5000 億元高水準。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，上半年實徵淨額 2 兆 1346 億元，年增 410 億元或 2.0%。達成率方面，上半年實徵淨額占累計分配預算數 111.0%，占全年預算數 66.0%。

劉訓蓉說明，與台股連動最明顯的證券交易稅，因今年上半年台股表現亮眼，6 月台股一共上漲 1858 點，創史上第二大。6 月證交稅較去年同期增加 79 億元，增幅高達 40.2%。累計 1 至 6 月實徵淨額 1,431 億元，較去年同期增加 586 億元，增幅 69.3%。

劉訓蓉表示，6 月股市表現依舊亮眼，AI 帶動量價齊飛，其中六月輝達黃仁勳來台、台積電實施庫藏股、傳出台積電調漲製程價格等利多消息，均推升大盤指數，不過月底漲多回檔，六月大盤收在 23032 點、月漲幅達 8.8%。

今年台股已連續 4 個月維持日均成交值逾 5000 億元高水準，劉訓蓉指出，今年 6 月及累計 1 至 6 月上市上櫃股票平均每日成交值為 5,615 億元、4,951 億元，分別較上年同期 3,769 億元、3,011 億元，增加 49.0%、64.4%。證交稅實徵淨額 6 月達 276 億元，創下歷年同期次高，年增加 79 億元或 40.2%，連續 14 個月雙位數成長；累計 1 至 6 月實徵淨額 1431 億元，年增 586 億元或 69.3%，齊寫同期新高。

主要稅目別變動，綜合所得稅 6 月實徵淨額 3444 億元，較上年同月增加 284 億元年增 9.0%，主因結算申報自繳稅款增加；累計 1 至 6 月實徵淨額 5806 億元，較上年同期增加 587 億元，年增 11.2%，主因利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅、結算申報自繳稅款俱增所致。

房屋稅 6 月實徵淨額 293 億元，較去年同月增加 20 億元，增幅 7.4%，累計 1 至 6 月實徵淨額 887 億元，較上年同期增加 39 億元，增幅 4.5%，主因是開徵件數增加。

至於營利事業所得稅較去年同期減少 862 億元為最多，原因為上市櫃公司 112 年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少所致。