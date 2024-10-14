〈萬旭法說〉因應需求蘇州廠擬擴產5成 越南、美國同步建廠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-14 20:36

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張程欽表示，目前蘇州廠主要生產電動車、儲能，以及醫療用的超聲波跟內視鏡等線束，因應客戶需求成長持續增加產能，但預計到 2026 年上半年時，將沒有空間再擴，因此最慢 2026 年下半年要開出新產能。

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此外，美中貿易衝突持續以及地緣政治影響日益加重，建置非中國區生產基地也是重要計畫，張程欽表示，明年將視越南廠能需求評估建廠規模，目前萬旭在越南生產主要供應監視安防、網通天線等應用。

至於美國子公司，張程欽表示，以當地技術開發、當地製造快速供貨優勢，成功打入矽谷新創產業，也是開啟公司切入航太產業的關鍵，因應後續營運發展需求，美國子公司將在第四季購置自有廠房，持續拓展美國新創市場開發。