〈萬旭法說〉因應需求蘇州廠擬擴產5成 越南、美國同步建廠
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-14 20:36
線束廠萬旭 (6134-TW) 董事長張程欽表示，目前客戶產業還處於上升期，未來三年營運穩定成長可期，因應需求，除了評估在中國蘇州生產基地增加 50% 產能外，也將在美國、越南同步擴產。
張程欽表示，目前蘇州廠主要生產電動車、儲能，以及醫療用的超聲波跟內視鏡等線束，因應客戶需求成長持續增加產能，但預計到 2026 年上半年時，將沒有空間再擴，因此最慢 2026 年下半年要開出新產能。
此外，美中貿易衝突持續以及地緣政治影響日益加重，建置非中國區生產基地也是重要計畫，張程欽表示，明年將視越南廠能需求評估建廠規模，目前萬旭在越南生產主要供應監視安防、網通天線等應用。
至於美國子公司，張程欽表示，以當地技術開發、當地製造快速供貨優勢，成功打入矽谷新創產業，也是開啟公司切入航太產業的關鍵，因應後續營運發展需求，美國子公司將在第四季購置自有廠房，持續拓展美國新創市場開發。
就目前萬旭各地廠區產能比重來看，蘇州約 85%，美國、越南及台北合計 15%；但預計上述擴產計畫完成後，蘇州產能比重將降至 70%，越南 15%，美國及台北合計 15%，不過台北產能增加有限。
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