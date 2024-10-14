強化浮式風場及海事工程量能 海洋專區明年上半年開訓

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-14 15:42

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由經濟部能源署委託金屬中心管理營運的海洋科技產業創新專區，目前針對未來浮式風場，海事工程水下無人載具，動態定位及離岸吊車訓練，籌備相應的訓練能力與設備，預計在 2025 年上半季開始提供訓練。

海洋專區在 2017 年經行政院核定設置、在 2021 年 1 月獲得 GWO 國際風能組織認證後持續新增課程，2023 年 11 月獲得另一個離岸油氣行業訓練機構 OPITO 的認證，成為台灣首家雙國際標準訓練中心。

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金屬中心表示，海洋專區目前可提供多達 29 個訓練模組，在安全，技術及客製化訓練項目，均提供從基礎，進階到高階客製化課程的全面訓練解決方案。成為亞太地區重要的離岸風電訓練機構。

截至今年 6 月，海洋專區合計訓練人數超過 2500 位，來自包括台灣在內的 42 個國家，為台灣及亞太地區超過 140 家公司提供全人才訓練的堅實基礎。

金屬中心表示，海洋專區將持續依照國內離岸風電發展的進程，增加其他標準化訓練及客製化課程，讓海洋專區成為台灣及亞太地區風電與海事工程專業人才的養成基地，協助台灣及亞太地區達到 2050 淨零排放的目標。