Astera Labs推全球首款PCIe 6交換器 搶AI伺服器商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-14 16:39

‌



高速傳輸晶片業者 Astera Labs(ALAB-US) 今 (14) 日宣布，推出全新的 Fabric 交換器產品組合，當中也包括業界首款 PCIe 6 Switch 交換器，其專為雲端規模加速運算平台中的 AI 工作負載而打造。

Scorpio Smart Fabric Switch 產品組合針對 AI 資料流進行最佳化，可提供最高可預測的每瓦效能、高可靠性、輕鬆的雲規模部署、縮短上市時間並降低整體擁有成本。

‌



Scorpio Smart Fabric Switch 產品組合擁有 P 系列與 X 系列兩大產品線，其中，Scorpio P-Series 用於連接 GPU 到 CPU/NIC/SSD，支援混合流量的頭節點連接，跨越多種多樣的 PCIe 主機和終端的混合流量頭節點連接，Scorpio X-Series 則用於後端 GPU 叢集，提供最高的後端 GPU 對 GPU 頻寬，並可進行特定平台的客製化。

Astera Labs 執行長 Jitendra Mohan 說，超大規模企業正在以前所未有的速度、規模和複雜性部署高度專業化的 AI 平台，Scorpio Smart Fabric Switch 產品組合為兩種特定的 AI 應用情境擴充 PCIe 連接，包括 Scorpio P-Series 以及後端擴充 GPU 叢集的 Scorpio X-Series。

Jitendra Mohan 指出，Scorpio 提供高效節能的 Fabric Switch 解決方案可預測性、安全、高效能的資料流，以及廣泛的機群管理功能，從而加快雲端規模的 AI 基礎架構部署，廣泛的機群管理功能，可加速雲端規模的 AI 基礎架構部署。

Moor Insights & Strategy 創辦人、執行長兼首席分析師 Patrick Moorhead 說，為訓練和推理工作負載開發系統的超大規模廠商和 AI 平台供應商傳統上使用最初為通用和儲存應用設計的 PCIe Switch 交換器，這些交換器可能非常複雜、功耗高，並且需要較長的系統開發週期，因此對 AI 平台來說具有挑戰性。

Astera Labs 透過推出 Scorpio Smart Fabric Switch 產品組合，可專注於滿足業界對效能更強、效率更高的 Fabric 解決方案的需求，該解決方案專為滿足雲端中人工智慧培訓和推理工作負載的特定要求而打造。