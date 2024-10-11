北京出手！決定對美國3家軍工企業、10名高級管理人員採取反制措施

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-11 08:00

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中國外交部周四（10 日）宣布，美國近日宣布向台灣提供大額武器援助，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

中國外交部表示，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施：

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一、對邊緣自治運營公司、亨廷頓 · 英格爾斯工業公司、斯凱迪奧公司等 3 家後附《反制清單》列明的企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

二、對史蒂文 · 魯德（搖桿舵公司創始人）、詹姆斯 · 伊克斯（內華達山脈公司副總裁）、大衛 · 薩頓（洛克希德 · 馬丁公司亞洲區主任）、朴英泰（宇航環境公司副總裁）、帕特里克 · 揚科夫斯基（諾斯羅普 · 格魯曼公司印太項目主任）、約翰 · 普維斯（邊緣自治運營公司前執行長）、喬什 · 布倫加特（邊緣自治運營公司營運長）、克里斯托弗 · 卡斯特納（亨廷頓 · 英格爾斯工業公司總裁、執行長）、亞當 · 布賴（斯凱迪奧公司共同創始人、執行長）、湯姆 · 莫斯（斯凱迪奧公司亞太區總經理）等 10 名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

反制清單

一、企業

（一）邊緣自治運營公司（Edge Autonomy Operations LLC）

（二）亨廷頓 · 英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）

（三）斯凱迪奧公司（Skydio Inc.）

二、高級管理人員

（一）史蒂文 · 魯德（Steven Roger Rudder），男，搖桿舵公司創始人

（二）詹姆斯 · 伊克斯（James William Ickes II），男，內華達山脈公司副總裁

（三）大衛 · 薩頓（David Keith Sutton），男，洛克希德 · 馬丁公司亞洲區主任

（四）朴英泰（Yeong-Tae Pak），男，宇航環境公司副總裁

（五）帕特里克 · 揚科夫斯基（Patrick Edward Jankowski），男，諾斯羅普 · 格魯曼公司印太項目主任

（六）約翰 · 普維斯（John Purvis），男，邊緣自治運營公司前執行長

（七）喬什 · 布倫加特（Josh Brungardt），男，邊緣自治運營公司營運長

（八）克裡斯托弗 · 卡斯特納（Christopher Douglas Kastner），男，亨廷頓 · 英格爾斯工業公司總裁、執行長

（九）亞當 · 布賴（Adam Bry），男，斯凱迪奧公司共同創始人、執行長