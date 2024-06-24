瞄準全球軍工市場！韓華海洋砸1億美元收購美Philly造船公司

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 12:09

韓國造船巨頭韓華海洋上周四 (20 日) 正式收購全球知名海洋工程、海上風電暨能源巨頭挪威 Aker 集團子公司 Philly 造船廠，韓華海洋跟防務公司韓華系統將共同出資 1 億美元收購，韓華海洋成為首個打入美國的韓國船舶企業，韓國業界則評價稱韓華海洋並不是想單純地從事建造船舶業務，是考慮到與軍工業務的協同效應。

中國《國際船舶網》報導，透過此次收購，韓華集團為正式進軍美國商船及軍工市場建立橋頭堡，韓國業界人士則稱韓華海洋收購 Philly 造船廠，是為了拓展美國業務的第一步。

根據美國 1920 年《海商法》規定，在美國港口間運貨船舶須由美國製造，並在美國登記註冊，且船舶擁有權至少有 75% 是美國公民擁有，船員必須是美國公民。

韓華海洋表示，打算透過確保海外生產據點，實現營收多元化，收購後可將訂單擴大到具有優勢的中型油輪及貨櫃船領域，進一步提高在這些領域的優勢地位。Philly 造船廠擁有美國國內最大規模的船塢，今後在韓華系統和韓華海洋進入美國軍艦市場，有望被用作建造艦艇及執行 MRO(維修、維護、運行) 的基地。

韓華系統則希望在開發可自主航行的民間商船上能跟 Philly 造船廠進行合作。以商船跟艦艇系統相關智慧船舶解決方案 ECS(綜合控制裝置)、IAS(船舶自動控制系統) 等最高水準的海洋系統技術力為基礎，料將跟多種商船船型產生協同效應。

韓華系統代表於成哲表示，韓華系統和韓華海洋透過收購 Philly 造船廠，將創造能引領全球船舶及軍工市場的業務協同效應，將出口版圖擴大到美國市場，確保新的成長動能。

據悉，韓華海洋此次收購 Philly 造船廠的資金是透過增資方式。去年 8 月 23 日，韓華海洋召開理事會，通過了約 2 兆韓元規模的有償增資擴股決議，其中約 9 千億將用於為應對全球安保需求，確保軍工產業競爭力的設施投資及併購，包括研發無人艦艇等尖端技術以及海外生產基地的建設。

Philly 造船廠所在的費城是美國海軍萌芽的地區，鄰近全球最大海軍基地、美國海軍核心基地和海軍士官學校。該船廠核心業務不僅有商船建造，還包括軍隊在內的政府機構承接船舶建造和維修訂單等。

該船廠也是美國少數幾家能夠建造中大型船舶的商業船廠。2018 年 11 月，Philly 船廠交付美森輪船首艘 Aloha 級 3600 20 呎標準貨櫃「Daniel K. Inouye」號，是美國本土歷來建造的最大貨櫃船。除商船外，Philly 船廠還擁有海上風電安裝船、公務船等多個領域的船舶建造業務。