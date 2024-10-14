美媒：蘋果最快明年推「便宜版」Vision Pro 價格約2000美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-14 14:50

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根據 Mark Gurman 最新一期 Power On 時事通訊，蘋果有望最早在明年推出「便宜版」 Apple Vision 眼鏡，預計售價將壓低至 2000 美元。

蘋果今年稍早以 3499 美元的價格推出了 Apple Vision Pro，但公司似乎仍在迅速尋找新版本。今年稍早的一些報導稱，蘋果已經停止了 Vision Pro 的開發，專注於更便宜的眼鏡，主要原因可能是因為 Vision Pro 的高價，讓空間運算對許多人來說遙不可及。

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Gurman 表示，平價版本可能會使用較差的處理器和更便宜的材料。

Vision Pro 目前配備了 M2 晶片，預計蘋果將在平價版本配備 A 系列晶片組，例如 A18 Pro—其速度與 M1 差不多。至於材料，可能涉及更多塑料，而不是完全是鋁和玻璃。

報導還稱，平價版本可能會放棄 Apple Vision Pro 上引入的 EyeSight 功能，這項功能使用雙凸透鏡顯示器，將用戶的眼睛穿過到頭顯外部，讓周圍的人仍然可以「看到」他們的眼睛。

另有報導稱，第二款 Apple Vision Pro 的開發工作仍在繼續，但目前主要的硬體變化預計是處理器的升級。

據報導，Apple Vision Pro 的後繼產品預計將與平價版 Apple Vision 型號一起發售，預計更可能是 2026 年某個時候上市。這將使蘋果有機會為對 AR/VR 眼鏡感興趣的消費者，提供多種功能和價位的選擇。