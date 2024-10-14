黃石俱樂部：有錢還不一定能入會的超級富豪私人會所

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-14 17:13

‌



現代繁忙的社會中，一些神秘的私人會所為超級富豪提供了一片尊貴的庇護所，位在蒙大拿州的黃石俱樂部便是這樣一個地方，當地毗鄰黃石國家公園，倚靠世界聞名的蒙大拿州山區的自然風光，還是世界上惟一擁有私人滑雪場和高球場的私人住宅度假村。

《財富中文網》報導，黃石俱樂部佔地 1.5 萬英畝，有頂級滑雪、高爾夫、飛釣和騎馬等活動設施，還有為孩子們準備的電影院，以及一個音樂廳，裡面曾舉辦過史汀、諾拉鐘斯和 James Taylor 等藝人的演出。

‌



山間和高球上還遍佈「糖果屋」，提供免費糖果、零食和熱湯等各種美食，俱樂部的滑雪場有 21 條座椅式纜車索道、一條廂式纜車索道和 2900 英畝的滑雪區，完全沒有排隊的煩惱。

北卡羅來納州房地產大亨 Roy Carroll 說：「他們找到了供多代人度假的完美平衡點。無論是 8 歲還是 80 歲，大家都能玩得很開心。」

黃石俱樂部最大的吸引力或許在於它的高門檻。申請人不僅需要名頭響亮的人推薦，還要經過詳盡的背景調查。為避免過度擁擠，黃石俱樂部設置 914 人的會員人數上限。

入會者需要購買土地、房屋或公寓，但最便宜的未開發土地也要 1 千萬美元 (約 3.25 億台幣)，公寓近 700 萬美元(約 2.27 億台幣) 起跳，但均價達 1550 萬美元 (約 5 億台幣)，獨棟房價則在 2000 萬美元(6.49 億台幣) 或以上。

此外，入會者還需要繳交 50 萬美元的可退還押金和每年 7.8 萬美元的會費，會員可攜直系親屬享受無限次滑雪和高爾夫權益，每年還可享受 140 個嘉賓同樂日。

Justin Timberlake 和 Jessica Biel 及祖克柏都是會員，很多會員透過有限責任公司 (LLC) 保持低調。當地一位知情人士估計，俱樂部可能有 50 到 80 名億萬富豪會員。

但想打探有誰是會員跟入會一樣困難，根據《財富中文網》調查，發現有 19 位億萬富豪和兩名億萬富豪子女是會員，其中有一些此前未曾披露的名字，比如避險基金大亨 Bill Ackman 和 Felix Baker、新英格蘭愛國者隊老闆 Robert Kraft、Slack 創辦人 Stewart Butterfield、Waffle House 董事長 Joe Rogers Jr 以及黑石集團主席蘇世民之子、電影製片人泰迪 · 施瓦茨曼，比爾蓋茲妻子也在離婚時分得一處黃石俱樂部的房產。