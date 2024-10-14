力抗台股逆風 這檔高息ETF 9月來績效、規模、受益人數奪三冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 17:37

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9 月以來台股大盤進入區間震盪，即便是深受投資人青睞的高股息 ETF，難免受到影響，觀察基金規模百億元以上的 14 檔高股息 ETF 中，僅有凱基優選高股息 30(00915-TW) 一檔含息維持正報酬，其餘 13 檔均面有菜色。00915 在 14 大高股息 ETF 中，奪下 9 月來的基金規模成長、受益人數增加、股價績效三冠王。

觀察「大腕」俱樂部成員 9 月以來的基金規模變化，14 檔中有 8 檔這段期間規模有長大，成長幅度落在 1.5%~52% 之間，其中以 00915 變胖 52.62%，規模成長幅度最為顯著。

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再觀察這 14 檔高股息 ETF 的受益人數變化，9 月以來受益人數呈現增加的有 10 檔，其中又以 00915 的受益人數成長 22.98% 居冠，顯見 00915 在台股震盪期間展現高度抗壓性，吸引投資人成為股東，進一步推升基金規模。

市場法人表示，高股息 ETF 投資人相較於一般個股投資人，較常表現出越跌越買的投資心態，因此即便 9 月以來高股息 ETF 族群股價遭遇逆風，受益人數呈現成長的高股息 ETF 依然居多數。

不過，平平是受益人數成長，成長幅度落差卻有點大，法人分析，可能與高股息 ETF 的績效表現有關，以受益人數成長幅度最大的 00915 來說，是 2023 年高股息 ETF 績效王，2024 年過了近 10 個半月，00915 也是目前高股息 ETF 當中的績效冠軍，亮眼的表現對投資人有一定的吸引力。

市場法人分析，00915 能夠連著 2023、2024 年至今都是績效王，成分股轉換應該扮演很關鍵的角色。最被市場津津樂道的例子，應該就屬在 2023 年初就換進廣達，然後在 2024 年初出掉廣達、換進鴻海，並在 2024 年中出掉鴻海。00915 因為幾次換股，有吃到成分股主升段的漲幅，並且避開後續的主跌段或震盪；所以即便市場上沖下洗、多空來回震盪，00915 也還是能維持好績效。