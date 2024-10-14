國際廢鋼行情走強 豐興鋼筋盤價連二漲

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-14 13:41

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電爐煉鋼廠豐興 (2015-TW) 今日 (14) 日開出本周盤價，國際廢鋼走升下，公司國內廢鋼收購價每公噸漲 300 元，鋼筋每公噸也漲 300 元，連續二周調漲。

國際原物料一周行情來看，日本 2H 廢鋼上漲 15 美元至每公噸 330 美元、美國貨櫃廢鋼每公噸漲 10 美元至 320 美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸 107 美元下跌至 105.65 美元。

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中國鋼價強漲，帶動小鋼胚報價走揚，國際廢鋼行情也同步上漲，豐興在上周鋼筋率先重啟漲勢後，本周續向上；廢鋼收購價本周也反應國際行情調漲。目前豐興廢鋼收購價每公噸 9400 元，鋼筋牌價每公噸來到 1.86 萬元；型鋼基價則維持平盤、每公噸 2.52 萬元。