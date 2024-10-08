外資賣超253億元 但反手加碼多檔陸港股ETF

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-08 18:10

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權值三雄今 (8) 日早盤走低，盤中一度跌逾 200 點，不過隨後台積電翻紅帶動大盤跌幅收斂，終場跌 91.17 點以 22611.39 點作收，成交量 3714.72 億元。三大法人今天合計賣超 299.8 億元，雖然外資賣超 253.22 億元，不過大舉敲進多檔陸股 ETF，以 00882 中信中國高股息最多，買超超過 3 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資與自營商同站賣方，外資賣超 253.22 億元，自營商賣超 87.35 億元，投信則獨站買方，買超 40.77 億元，三大法人合計賣超 299.8 億元。

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外資今天大舉敲進多檔陸股 ETF，買超 00882 中信中國高股息 3.1 萬張，00753L 中信中國 50 正 2 7985 張，00665L 富邦恒生國企正 2 4942 張，00650L 復華香港正 2 4425 張。另外，伊朗、以色列衝突升溫，帶動原油價格衝高，與原油期連動的 00715L 期街口布蘭特正 2 也受外資青睞，買超 4942 張。

個股方面，外資買超中鋼 1 萬張，長榮航 6962 張，中工 3249 張，昇陽半導體 3141 張，台玻 2620 張，台達電 2552 張，台積電 2548 張，矽統 2308 張，台灣大 2269 張，精金 2206 張。

外資賣超部分，賣超台新金 4 萬張，開發金 2.6 萬張，中石化 2.5 萬張，中信金 1.4 萬張，群創 1.3 萬張，聯電 1.2 萬張，鴻海 1.2 萬張，英業達 1.1 萬張，欣興 1 萬張，第一金 1 萬張。

此外，多檔高股息 ETF 也遭外資減碼，賣超 00940 元大台灣價值高息 2.3 萬張，00929 復華台灣科技優息 2.1 萬張，00919 群益台灣精選高息 1.4 萬張。

投信今天最最偏愛中信金，買超中信金 1.5 萬張，同時也加碼聯電 5165 張，國票金 3068 張，台塑化 2933 張，中租 - KY 2383 張，正新 2217 張，開發金 2103 張，其他如富邦金、長榮航以及台灣大也都是投信買超對象。