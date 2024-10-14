美國制裁伊朗幽靈油輪艦隊 反擊伊朗攻擊以色列

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-14 09:30

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美國財政部上周五（11 日）擴大對伊朗石油與石化產業的制裁，在經濟上加大對德黑蘭施加的壓力，以反擊伊朗 10 月 1 日對以色列發動彈道飛彈襲擊。

根據美國財政部宣布的制裁行動，美方援引了川普政府時期的一項行政命令，該行政命令允許美方對伊朗經濟任何領域實施制裁，以阻止其為惡意活動提供資金。

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美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在聲明中說：「今天發布的新項目，也包括針對『幽靈艦隊』（Ghost Fleet）的措施，幽靈艦隊把伊朗非法石油運給全球各地的買家。」

蘇利文稱，這些措施將進一步限制伊朗獲得用於飛彈計畫的金融資源，並阻止伊朗支持威脅美國及其盟友的恐怖組織。

蘇利文在一份聲明中表示，新制裁措施使美國「能夠更有效地打擊伊朗的能源貿易」。受到制裁的還有 17 艘船隻和 10 個與運送伊朗石油油輪船隊有關的實體。

美國政府此舉正值白宮試圖說服以色列不要攻擊伊朗的核子基地和石油基礎設施，擔心這可能會引發中東更廣泛的衝突，並推高油價。

美國官員目前感到頗為焦慮的是，以色列襲擊伊朗設施，可能會促使德黑蘭攻擊沙烏地阿拉伯等鄰國的油田，可能迫使美國介入軍事行動。

據《路透》上周四報導，多名消息人士透露，沙國等海灣國家正在遊說美國，希望美方阻止以色列攻擊伊朗石油設施，擔心一旦衝突繼續升級，恐怕會被波及。這些海灣國家還告知美方，如果以色列對伊朗發動打擊，他們不會向以方開放領空。