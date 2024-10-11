鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至39.44元，預估目標價為1088元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 18:11
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由39.77元下修至39.44元，其中最高估值41.29元，最低估值35.68元，預估目標價為1088元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|41.29(41.29)
|46.86
|56.44
|53.77
|最低值
|35.68(35.68)
|38.17
|43.61
|53.77
|平均值
|39.27(39.26)
|43.29
|50.33
|53.77
|中位數
|39.44(39.77)
|43.83
|50.55
|53.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32,585,260
|37,878,000
|43,424,000
|42,965,100
|最低值
|30,051,850
|32,574,620
|35,688,230
|42,965,100
|平均值
|31,540,300
|35,324,150
|40,029,160
|42,965,100
|中位數
|31,783,890
|35,594,000
|40,191,200
|42,965,100
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|34.83
|30.07
|33.67
|25.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,827,352
|26,072,874
|25,399,895
|19,103,001
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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